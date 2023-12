Az elismerések kitüntetettjeinek listáját évente kétszer, az uralkodó júniusi "hivatalos" születésnapján és újév előtt hirdetik ki. Nyáron egy kémfőnök és egy túszul ejtett túszmentő is felkerült rá. A most közzétett a májusi megkoronázása óta a második lista és szombat hajnalban ismertették.

III. Károly király újévi kitüntetési listája 1227 nevet tartalmaz.

A legfiatalabb kitüntetett 9, a legidősebb 97 esztendős.

A világhírű kitüntetettek között szerepel Sir Ridley Scott filmrendező, akinek nevéhez olyan alkotások fűződnek, mint A nyolcadik utas: a halál (Alien), a Gladiátor, a Thelma és Louise, illetve legutóbbi filmje, a Napoleon. A 86 esztendős Scottnak már 2003-ban a Sir előnév viselésére jogosító lovagi címet adományozta az akkori uralkodó, II. Erzsébet királynő, III. Károly tavaly szeptemberben meghalt édesanyja, a filmrendező most a királytól a Lovagi Nagykeresztet is átveheti a brit filmszakmában kifejtett tevékenységéért.

Shirley Bassey walesi énekesnőt, a 20. század második felének egyik legsikeresebb brit női előadóművészét, akinek eddig 135 millió lemeze kelt el világszerte, a király a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta. A 86 éves Shirley Bassey, akit 2000-ben II. Erzsébet királynő a lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító rangra emelt, igen előkelő társaságba került.

V. György király 1917-ben alapított becsületrendjének a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

Ahogy írtuk, a korábbi kitüntetettek között szerepel mások mellett a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel világhírűvé vált Sir David Attenborough, Judi Dench színésznő, J.K. Rowling, a szintén példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam szerzője, Sir Elton John, a brit rock veterán szupersztárja és

Sir Paul McCartney, a Beatles egykori dalszerzője, énekese és basszusgitárosa.

Michael Eavis, a Glastonbury Fesztivál 88 éves alapítója - aki 1970-ben, saját farmján hozta létre a leghíresebb brit szabadtéri zenei rendezvénysorozatot - lovagi címben részesült III. Károly királytól. Sir Michael az indoklás szerint a zenei életben kifejtett szolgálatai mellett jótékonysági tevékenységével is kiérdemelte az elismerést.

A nevéhez kötődő fesztivál minden évben több mint kétmillió fonttal támogat különböző segélyszervezeteket.

Az előző évekhez hasonlóan idén is kerültek sportolók a listára. Az Ausztráliában és Új-Zélandon rendezett idei női labdarúgó-világbajnokságon második helyezést elérő angol válogatott csapatkapitánya, Millie Bright a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatát (OBE) veheti át az uralkodótól, Lauren Hemp csatár és Mary Earps kapus a Brit Birodalom Rendjének tagja (MBE) kitüntetésben részesült.