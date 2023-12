2022 tavaszán derült ki, hogy viszonyuk van egymással, azután, hogy a tanár felmondott a munkahelyén. Amikor kiderült, hogy együtt vannak, a középiskola fegyelmi eljárást indított Thomas Moss ellen annak kiderítése érdekében, mikor kezdődött a kapcsolat, vagyis lefeküdtek-e akkor, amikor a 29 éves férfi tanította a lányt.

Átnézték az e-mail és WhatsApp üzeneteiket, így derült ki, hogy a tanár lefeküdt a lánnyal.

Azt is megállapították, hogy a kamasz a lakásán is járt, nem is egyszer.

A férfi nem tagadta, hogy közel kerültek egymáshoz, de ragaszkodott ahhoz, hogy korábban csak barátok voltak, és azután szerettek egymásba, hogy felmondott. A helyzetet vizsgáló tanárok szerint akkor sem lett volna szabad kapcsolatot kialakítaniuk, amikor már nem tanított Moss. Az akadémia az oktatási minisztertől azt kérte, hogy a férfit tiltsák el a szakmájától.

Nem ez volt az első ilyen eset. A 35 éves, szintén brit Kandice Barbert is többször szexelt a diákjával. Egy Las Vegas-i keresztény magániskola tanárának évekig volt szexuális kapcsolata az egyik iskolába járó gyerekkel. Egy másik egyházi iskolában oktató, amerikai tanárnő egy parkolóban feküdt le a diákjával, egy másik amerikai tanár pedig a tanáriban szexelt a tanítványával. Egy 21 éves, walesi tanárnő is kiszemelte magának az egyik gyereket, akit tanított.