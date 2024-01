A gyanúsítottakat

Duisburg, Herne és Nörvenich városokban fogták el,

ahol házkutatásokat is tartottak - írta Tagesschau.

Az ügyben korábban őrizetbe vett 30 éves tádzsik férfi egy olyan hálózat tagja volt, amely más német tartományokra, illetve uniós tagországokra is kiterjedt.

Mint arról az Origo is beszámolt, a német rendőrség nem sokkal karácsony előtt értesült egy tervezett iszlamista merényletről a kölni dóm ellen, ami miatt a székesegyházat időlegesen le is zárták.

A kölni rendőrfőnök szerint a terrorcselekményt egy autóval akarták végrehajtani.

A német rendőrség szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be a székesegyház védelmére az év végi ünnepek alatt - közölte vasárnap Johannes Hermanns, Köln rendőrfőnöke.

Herbert Reul, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány kereszténydemokrata belügyminisztere sikerről beszélt és megköszönte a bűnüldöző hatóságoknak a munkájukat.

Az iszlamista szélsőségesek mindig is aktívak voltak, de most a szokásosnál is aktívabbak. A rendőrség igyekszik mindig pár lépéssel előttük járni

- tette hozzá Reul.

Die Kölner Polizei hat drei weitere Terrorverdächtige in Gewahrsam genommen. Den Ermittlern zufolge sollen Islamisten mit einem Auto einen Anschlag auf den Dom geplant haben. https://t.co/vQ3N4oT0p6 — SPIEGEL Ticker (@SPIEGEL_alles) December 31, 2023

A tartományi belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a nagyjából 1000 rendőr lesz szolgálatban szilveszter éjjel a kölni dómnál, akik mindent meg fog tenni az ünneplők biztonságáért. Hozzátette, hogy eddig semmi rendkívülit nem észleltek.