Hetente többször is hivatalos programokon vesz részt Kamala Harris, az Egyesült Államok alelnöke, ám ezeken az eseményeken sokszor legalább annyira kínos helyzetekbe kergeti magát, mint Joe Biden elnök, írja a Magyar Nemzet.

Többek között a Fox News amerikai hírhálózat is igyekezett megfejteni, miért csinálja ezt Kamala Harris, aki még a legkomolyabb helyzetekben is képes arra, hogy hisztérikus vihogásba kezdjen.

Kamala Harris igazán ismert politikus lett az elmúlt hónapokban, azonban nem olyan értelemben, amilyenben egy politikus azt szeretné. Az alelnök egyfajta mém lett az internet népe számára, a YouTube-on még egy tízórás verzió is fellelhető a legidegtépőbb nevetései összevágásából.

Még akkor is képes nevetni, amikor arról van szó, hogy az embereknek milyen nehézségei akadnak.

Kamala Harris laughs at inappropriate times . . again. https://t.co/QOGfekG1Gg — Lawyerforlaws (@lawyer4laws) March 30, 2021

Arról a V4NA nemzetközi hírügynökség számolt be, hogy az alelnök korábban nem zárkózott el attól sem, hogy egy interjú során az elektromos iskolabuszokról áradozzon, illetve arról, hogy mennyire imádja ezeket a járműveket. Azt nem árulta el, hogy miért, azonban majdnem egy percen keresztül sikerült ódákat zengenie egy egyelőre elég kevéssé elterjedt járműről. Emellett pedig egy szívmelengető történetet is megosztott a közönségével, amelyben elárulta, hogy ő maga is iskolabusszal járt napi szinten iskolába.

Az elektromosiskolabusz-program ugyanakkor valószínűleg nem fog az alelnök sikeres projektjei közé tartozni, ugyanis az ilyen járműveket gyártó vállalat nemrég a nehéz piaci körülményekre hivatkozva csődvédelmet kért – számolt be róla a V4NA. A hírügynökség azt is írja, hogy Harris nem csak az iskolabuszokért rajong. Elkötelezett híve a Venn-diagramoknak is. Ez abból is látszik, hogy amikor tudja, szóba hozza őket, legtöbbször akkor is, hogyha egyáltalán nem vágnak a témába.

Rendszerint miközben a diagramtípusról beszél, Kamala Harris kéjes mosollyal az arcán a kezével köröket is leír, ezzel bemutatva, hogy milyen is egy Venn-diagram.