Aljas lépéssel akarja befolyásolni a választásokat Soros György

Soros György érdekkörébe került az Egyesült Államok második legnagyobb rádióállomás-hálózata, az Audacy. A tőzsdespekuláns négyszázmillió dollár értékben vásárolt fel adósságot, amivel jelentős (de nem többségi) részesedést szerezhet a hálózatban – számolt be róla a Breitbart amerikai hírportálra hivatkozva a Magyar Nemzet, hozzátéve, hogy az értesülést maga az Audacy is megerősítette. A hálózat mintegy 220 rádióállomással rendelkezik Amerika-szerte, köztük olyanokkal, mint a New York-i WFAN vagy a Los Angeles-i KROQ.

Egy republikánus forrás a The New York Post amerikai napilapnak azt pedzegette, hogy a tranzakció végső célja a közvélemény befolyásolása lehet az idei amerikai elnökválasztási kampány során.