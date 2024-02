Életveszélyes dolgot csinált Harry herceg Kanadában

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Harry herceg és Meghan Markle az Invictus Games vancouveri edzőtáborában töltöttek pár napot nem sokkal azután, hogy megújult a weboldaluk. Ezt a versenyt Harry alapította, amelyen a részt vevő sportolók sérült katonák és veteránok. A versenyszámok között van többek között a bob is, amit most a herceg is kipróbált. Nagyon tetszett neki, úgy fogalmazott, ezt mindenkinek ki kellene próbálnia. Valaki a jelenlevők közül bekiabált:

Meghan, menjél te is!