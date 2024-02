Elkezdődött a végjáték: elsöprő orosz támadást várnak Amerikában

"Odesszába be fognak bevonulni, elfoglalják Mikolajivot, Dnyipropetrovszkot és Harkovot is. Ez meg fog történni, ennek a négy városnak most nincs esélye, mert ha egyszer az ukrán erők összeomlanak, semmi sem állíthatja meg Oroszország előrenyomulását" - mutatott rá.

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu/Ozge Elif Kizil