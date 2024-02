Kétes kimenetelű amerikai atomtervek Ukrajnában

A telephelyen építendő két amerikai AP-1000 típusú egységgel kapcsolatban pedig az a legfőbb probléma, hogy Európában még sehol sem engedélyezték, az építésükkel az Egyesült Államokban is probléma volt. Mindezeket részletesen vizsgálni kellene és például a környezeti hatásvizsgálatot és a szükséges engedélyezési eljárásokat is ezek alapján kellene lefolytatni. De láthatóan Ukrajna ezekkel nem kíván érdemben foglalkozni és várhatóan már idén nyáron vagy ősszel megkezdődnek a négy blokk építését szolgáló munkálatok. Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter is így fogalmazott a Reuters interjúban: „azonnal meg akarjuk csinálni a harmadik és a negyedik egységet.”

Mindezektől függetlenül, különös módon azonban most nem hallatják a hangjukat az „aggódó” nyugati politikusok, nem jelennek meg írások és nem szólalnak meg atomellenes politikusok és kormányok a nukleáris biztonság garantálásával, a számtalan nemzetközi nukleáris biztonsági követelménynek való megfeleléssel, az engedélyezéssel, a környezetvédelmi hatásvizsgálattal, vagy éppen a telephely alkalmasságával kapcsolatban. Ukrajna úgy szeretne az Európai Unió tagja lenni, hogy láthatóan semmibe veszi azokat az európai szabályokat, amelyek a nukleáris biztonság garantálására és az engedélyezi eljárásokra vonatkozóan nagyon szigorú követelményeket fogalmaznak meg.

Szerző: Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértő, az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője