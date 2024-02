Tömegesen mondanak fel az orvosok Dél-Koreában

Az egészségügyi dolgozók szerint elég orvos van az országban, és a kvótaemelés csak csökkenteni fogja az orvosi tanulmányok és a későbbi munka minőségét. Az orvosok már korábban is jelezték, hogy lépéseket fognak tenni az üggyel kapcsolatban, amennyiben a kormány nem tesz le a kvótaemelés tervéről. Egyes kezelések és vizsgálatok esetében már most is akadozik az ellátás, a gyakornok és rezidens orvosok tömeges felmondása pedig az egészségügyi rendszer összeomlásának veszélyével fenyeget.

A dél-koreai védelmi minisztérium hétfőn közölte, hogy a hadsereg a sürgősségi ellátásra szorulók számára férőhelyet biztosít a katonai kórházak, köztük a fővárosi hadikórház sürgősségi osztályán is.

Az országban dolgozó nagyjából 13 ezer gyakornok orvos 21 százaléka Szöulban vállalt munkát, és 40 százalékuk az öt legnagyobb kórház foglalkoztatásában áll, így felmondásuk hatalmas kockázatot jelent.