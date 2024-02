– szögezte le.

Az ukrán csapatok kezdenek kifogyni a lőszerekből

Fotó: AFP/Genya Savilov

Mint ismert, Ukrajnának Amerika egy hatalmas segélycsomagot állított össze, azonban azt először a szenátusnak, majd a képviselőháznak is meg kell szavaznia, ami hónapok kérdése is lehet. Utóbbi jóváhagyása ráadásul azért is kérdéses, mert a képviselőházban a republikánusok vannak többségben, akik ellenzik a fegyvercsomagot.