Vlagyimir Putyin az orosz Szövetségi Gyűlés előtt mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll párbeszédet folytatni a stratégiai stabilitás megóvása érdekében. Kitért arra, hogy Oroszország a különleges katonai művelet minden célját el fogja érni és az egész ország a frontvonalon harcoló katonák mellett áll. Emellett beszélt az orosz gazdaság helyzetéről, új családtámogatási rendszer bevezetéséről, illetve az oktatást is érintette. Felvázolta az elkövetkező hat évre kitűzött célokat is, amelyek között az orosz hadiipar fejlesztése, az import GDP arányos csökkentése, a képzett munkaerő, a várható élettartam és a születési ráta növekedése, a minimálbér megduplázása is szerepel. Az orosz elnök a választások közeledtével több nemzeti programot is felvázolt, de elmondta azt is, hogy mi fog történni akkor, ha a NATO csapatokat küld Ukrajnába.

Vlagyimir Putyin szerint a Szövetségi Gyűlés előtt tartott éves beszédének lényege, hogy az elnök kitekintsen a jövőre, majd leszögezte, hogy az ő beszédében érinteni fogja nemcsak jelen terveit, hanem az Oroszország előtt álló stratégiai célkitűzéseket is. Az orosz elnök kiemelte, hogy az idei évben van az Orosz Tavasz (a 2014-es események) tizedik évfordulója, de a mai napig az anyaországgal él a szevasztopoli, krími és donbaszi lakosok bátorsága, energiája, hősiessége és őszintesége.

Vlagyimir Putyin beszédében aláhúzta, hogy az orosz emberek abszolút többsége támogatja a Donbasz megvédésére irányuló különleges katonai műveletet. Emellett köszönetet mondott az orosz vállalkozóknak és a vidéki munkásoknak is, hiszen milliók küldtek leveleket, meleg ruhát és egyéb tárgyakat a fronton harcoló katonáknak, ez a segítség pedig felbecsülhetetlen értékkel bír. Hozzátette, hogy a teljes orosz lakosság kiveszi a szerepet a közös győzelem elérésében. A hőseink a frontvonalon, a lövészárkokban, ahol a legnehezebb a helyzet, tudják, hogy az egész ország mellettük áll

- mondta. Vlagyimir Putyin beszédet mond az orosz Szövetségi Gyűlés előtt Az orosz hadsereggel kapcsolatban elmondta, hogy a kapacitások a többszörösére nőttek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Donbaszban zajló konfliktus lezáruljon és a különleges katonai művelet minden célját elérje.

Ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy az orosz hadsereg minden ága komoly tapasztalatokat szerzett a fronton, tehetséges parancsnokok tömege nőtt fel a feladathoz, akik gondját viselik az embereiknek, teljességgel végrehajtják a feladataikat, jól használják az új felszerelést. Bejelentette, hogy a Szarmat interkontinentális rakétákat (ICBM) Oroszország hamarosan a bevetés közben is bemutatja, az első ilyen típusú fegyvereket már leszállították a csapatoknak, hamarosan a műveleti térségben fogják bemutatni őket. Putyin kijelentette, hogy Oroszország nem fogja hagyni, hogy bárki beavatkozzon a külpolitikájába. Szerinte a Nyugatnak pontosan az volt a terve Oroszországgal is, mint Ukrajnával, azonban alábecsülték az Orosz Föderáció embereinek akaraterejét. Kijelentette, hogy Oroszország pontosan emlékszik azoknak a sorsára, akik katonákat küldtek az országuk területére. Most viszont egy esetleges beavatkozás következményei sokkal tragikusabbak lesznek.

Emlékeztette a nyugati politikusokat arra, hogy a beavatkozás az egész világot nukleáris háborúval fenyegeti, ami a civilizáció pusztulását eredményezné. Az orosz elnök szerint a Nyugat provokálta ki a konfliktust Ukrajnában és a Közel-Keleten, valamint a világ más régióiban is, ennek ellenére tovább hazudoznak. Most például arról, hogy Oroszország Európát készül megtámadni. "Mi értjük, hogy képtelenségeket beszélnek. Eközben éppen támadják a mi területeinket, és arról beszélnek, hogy NATO-csapatokat küldenek Ukrajnába" - mondta. Ennek ellenére, ahogy Putyin mondta, Oroszország készen áll párbeszédet folyatni az erre nyitott országokkal, de Oroszország nélkül hosszú távon nem jöhet létre világrend.

Vlagyimir Putyin jelezte, hogy Oroszország készen áll a párbeszédre Hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg számára egy hatékony hadiipart kell létrehozni, a cél pedig a hadi technológia új szintre emelése. Ezen belül kiemelte a drónok gyártását, a légvédelmi rendszerek és a nagy precizitású fegyverek előállítását. Aláhúzta, hogy nyugati irányba a NATO keleti terjeszkedése miatt tovább kell erősíteni a csapatokat. Putyin ezt követően a családtámogatási rendszerről beszélt. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Oroszország továbbra is a tradicionális értékek erődje. Szerinte a tradicionális értékek őrzését a világ jelentős része támogatja, köztük több millió nyugati polgár. Az elnök szeretné elérni, hogy a következő hat évben stabilan növekedjen a születési ráta Oroszországban, ehhez pedig számos intézkedést is tesznek. "Az egyik legnagyobb probléma a családosok gazdasági helyzete, a szegénység továbbra is akut probléma. Jelenleg az ország lakosságának 9 százalékát közvetlenül érinti, míg a nagycsaládok esetében a szegénységi ráta 30 százalékos" - magyarázta. A probléma kezelésére egy új nemzeti projekt indul, ami a "Család" nevet kapta. Az intézkedések között szerepel: adókedvezmény a nagycsaládosoknak

a jelzáloghitel egy részének elengedése a harmadik gyerek születése után

az anyák számára biztosított támogatások növelése 2030-ig Aláhúzta, hogy 2018 és 2022 között a nagycsaládok száma Oroszországban 26,8 százalékkal növekedett, ami Putyin szerint egy jó arány. Ezt követően az orosz elnök a népegészség és a várható élettartam növelésének kérdését is érintette. Elmondta, hogy jelenleg Oroszországban az átlagos élettartam 73 év, ezt szeretnék 2030-ra 78-ra feltornászni, majd a jövőben el akarják érni, hogy 80 fölé menjen. A hamarosan elindítandó "Hosszú és Aktív Élet" program fog ebben segíteni. Ennek értelmében a gyermekek számára akarják megteremteni a biztonságos és egészséges környezetet, amelyhez a következő hat évben ezer milliárd rubelt fognak elkülöníteni. Emellett adókedvezmény jár majd azoknak, akik rendszeresen elmennek szűrésekre és orvosi vizsgálatokra. Putyin bejelentette, hogy bővül a családtámogatási rendszer A fiatalok támogatására is nemzeti program indul, amelynek értelmében a szakközépiskolákban dolgozók és a középiskolai, valamint gimnáziumi tanácsadók fizetését is megemelik. Emellett a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy egy választott tantárgyból újra megírhassák az érettségit. Vlagyimir Putyin az orosz gazdaság helyzetéről is beszélt. Szerinte a közeljövőben Oroszország komoly lépést tehet annak irányában, hogy hamarosan a világ negyedik legnagyobb gazdaságává váljon. Ennek egyben azt is kell jelentenie, hogy az orosz családok fizetése is növekszik. Aláhúzta, hogy 2020 óta a minimálbér a másfélszeresére emelkedett, majd 2030-ig a tervek szerint ismét közel a duplájára fog nőni (2020-ban 12 ezer rubel volt, 2030-ra a 35 ezer rubel a cél). A legfőbb célok között kell szerepelnie a képzett munkaerő kitermelése. Ehhez "Személyzet" néven indítanak nemzeti programot. Ennek keretében minden iskolában a gyermekek rendelkezésére áll a karrier-tanácsadási rendszer, ami azt jelenti, hogy már hatodik osztálytól különböző szakmákat tanulhatnak a gyerekek. A tudományos szektor fejlesztése is a prioritások között szerepel, amelyet Putyin szerint nemcsak az államnak, hanem a magánszektornak is támogatnia kell. "Több területen is el kell érnünk a technológiai szuverenitást ahhoz, hogy az egész ország gazdaságának fenntarthatóságát megőrizzük - szögezte le. Putyin kiemelte, hogy szükség van az import csökkentésére, amely 2023-ban a GDP 19 százalékát, 32 ezer milliárd rubelt tett ki. Ezt az arányt 2030-ra a GDP 17 százalékára akarják visszaszorítani. Ennek eléréséhez a dolgozók termelékenységét kell javítani elsősorban a digitális technológiák bevezetésével. Putyin az import csökkentését, a képzett munkaerő és az orosz ipar hozzáadott értékének növekedését akarja elérni a következő hat évben "Az elmúlt években Oroszországban több száz új gyár, műhely és termelési létesítmény jött létre. A következő hat évben az orosz ipar hozzáadott értékének legalább 40 százalékkal növekednie kell 2022-höz mérten" - vázolta fel az orosz elnök. Hozzátette, hogy az orosz gazdaság kulcsszektoraiban a befektetés volumenének legalább 70 százalékkal kell emelkednie 2030-ig, ezzel kapcsolatban egyébként úgy látja, hogy jó a dinamika. A digitalizációval kapcsolatban az orosz elnök egy hatéves tervet vázolt fel, amelynek keretében digitális platformokat építenek ki az összes kulcsfontosságú társadalmi és gazdasági szektorban. Az új projekt az "Adatgazdaság" nevet kapta, a következő hat évben 700 milliárd rubelt szánnak a terv végrehajtására. A nagy sávszélességű internetnek Oroszország majdnem egészében elérhetőnek kell lennie - szögezte le. Vlagyimir Putyin emellett sürgette az orosz adórendszer átalakítását annak érdekében, hogy az adóterhek nagyobb részét a magasabb jövedelemmel rendelkező személyeik, illetve a nagyobb bevétellel rendelkező vállalatok fizessék meg. Lényegesnek látta azt is, hogy kétszáz orosz város számára külön fejlesztési tervet készítsenek elő. A belföldi turizmussal kapcsolatban az orosz elnök elmondta, hogy 2030-ig egy egész évben igénybe vehető üdülőhelyet nyitnak a Bajkál-tónál, ami a részét képezi majd egy nagyobb, az "Öt tenger" projektnek. Modern hotelkomplexumok fognak megjelenni a Balti-tenger, az Azov-tenger, a Fekete-tenger és a Japán-tenger partjain. Ettől a projekttől az orosz kormány azt várja, hogy 10 millió emberrel nő majd a belföldi turizmus. Az orosz kormány előtt az a feladat is áll, hogy az elkövetkező hat évben 75 repteret kell modernizálni, valamint több városban is átfogó közlekedési és infrastrukturális fejlesztések indulnak külön hangsúlyt fektetve az autópályákra. Az orosz légitársaságoknak pedig hazai gyártású repülőgépekkel kellene növelniük utasszállító flottájukat.