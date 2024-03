17 évig tartott az FBI történetének legnagyobb hajtóvadászata a bombás gyilkos után

Mivel a repülőgépek elleni támadások szövetségi bűnténynek számítanak, ezért az FBI kezdett nyomozni az ügyben, ők nevezték el a robbantót, akit az UNABOM betűszóval jelöltek, amik az angol university and airline bomber szavakból tevődtek össze.

Az első komolyabb sérüléssel járó támadás 1985-ben történt, amikor a Kaliforniai Egyetem egy hallgatója kapott egy csomagot. A férfi, aki a légierőnél szolgált kapitányként, négy ujját és az egyik szemét veszítette el.

A bombában található alkatrészeken az FC felirat szerepelt, amiről később kiderült, hogy a Freedom Clubot jelenti.

Ezután két számítógép-szaküzletet támadott meg, az egyik bolt tulajdonosát a bomba meg is ölte. Kaczynski 6 év szünetet tartott, majd 1993-ban levélbombát küldött a Yale egyik tanárának, aki egy programozási rendszert alkotott meg. Még ugyanebben az évben egy genetikus is kapott tőle levelet. 1994-ben egy reklámipari vezetőt ölt meg, tettét később azzal indokolta, hogy ő csak igazságot tett, mert a reklámipar befolyásolja az emberek elméjét.

Utolsó áldozata 1995-ben a Kaliforniai Erdészeti Társaság elnöke volt.

A rendőrség összesen 16 bombát köt Kaczynskihez, aminek következtében 23 ember sérült meg és 3-an meghaltak.

Ted Kaczynski kunyhója

A robbantások mellett a lakóhelye közelében sem maradt tétlen. Gyakran tört be üdülőházakba, ahol hószánokat és motorokat tett tönkre, cukrot öntött a helyi fakitermelők és bányászok gépeinek üzemanyagtartályába, a közvetlen szomszédjának pedig több kutyáját is megölte. Az is előfordult, hogy a bombái alkatrészeit a szomszédaitól lopta. Az évek során fokozatosan eltávolodott a családjától és teljesen magába fordult, mindenkit az ellenségének tartott.

Az erdész megölése után a New York Times és a Washington Post is kapott Tedtől egy 78 oldalas kiáltványt, amely Az ipari társadalom és annak jövője címet viselte.

A kiáltványhoz mellékelt levelében azt írta, hogy ha az újságok nem teszik közzé az írását, akkor újra robbantani fog. A sajtó egyeztetett a legfőbb ügyésszel és az FBI-jal, akik azt javasolták, hogy jelentessék meg az írást, hátha valaki felismeri a stílusát. A kiáltványában Kaczynski a fejlődést, a technológiát és a kapitalizmust támadta. Azt írta, hogy a fejlődés aláássa a személyes szabadságot és új normákat teremt, és ez el fogja pusztítani az egyéniséget és az ökológiai stabilitást.

Véleménye szerint azok sem tudják megállítani a negatív hatását a fejlődésének, akik jót akarnak. A médiát propagandának nevezte, és azt állította, hogy az egyetlen megoldás az erőszakos ellenállás. Kaczynski mindvégig "mi"-ként hivatkozott magára, és a "Szabadság Klub" nevében beszélt, amelyet levélbombáiban gyakran "FC"-ként rövidített.

Az írást Ted öccse, David is olvasta, aki az első olvasás után kevés esélyt látott arra, hogy a bátyja lenne a robbantó őrült. Végül a felesége unszolására a férfi úgy döntött, hogy alaposabban megvizsgálja a kiáltványt és összehasonlítja azokkal a levelekkel, amiket régebben a bátyja írt neki. Ezután David úgy látta jónak, ha értesíti az FBI-t.

A nyomozóiroda nagyon szívesen fogadott minden új információt a robbantóról, mivel hiába folytatták ellene a történetük leghosszabb és legköltségesebb nyomozását, nem jutottak hozzá közelebb.

A nyomozást az nehezítette meg, hogy Ted nagyon óvatos volt, nagyon keveset mutatkozott nyilvánosan, ha mégis, akkor álruhát viselt és többször hagyott maga után hamis bizonyítékot.

Végül 1996. április 3-án Ted Kaczynskit az erdészeti szolgálat kérte, hogy jöjjön ki a kunyhójából, hogy a telekhatár problémáját meg tudják beszélni. Amikor a férfi kilépett az ajtón, az FBI letartóztatta. Szerencse, hogy nem ütöttek rajta, mert a kunyhóban élesítésre kész bomba volt,

Ted úgy tervezte, hogy ha egyszer sarokba szorítják, akkor felrobbantja a házat és elmenekül Kanadába.

A kunyhóban rengeteg bizonyítékot találtak, többek között olyan szakkönyveket, amiket a férfi bombakészítéshez használt, a kiáltvány eredeti példányát és naplóbejegyzéseket, 1970-ig visszamenőleg. A naplók egy része kódolva volt, ami annyira bonyolult volt, hogy Kaczynski megoldókulcsot is írt hozzá, amit a rendőrök megtaláltak, így hozzáférést nyertek a férfi részletes vallomásához.

Interjúkat is adott a börtönben

A férfi ügyvédei a tárgyalás során elmebetegségre hivatkoztak, és ezt azzal támasztották alá, hogy egy épeszű ember sem akarna 25 évet eltölteni egy olyan kunyhóban, amiben Ted élt. Kaczynskinak azonban ez nem tetszett, ugyanis úgy gondolta, hogy az egész működése értelmetlenné válna azzal, ha őrültnek bélyegeznék meg.

Végül a vád pszichológusa vizsgálta meg, aki a 22 órás beszélgetés után azt mondta, hogy a férfi szellemileg alkalmas a tárgyalásra, azonban a téveszméi valószínűleg paranoid skizofréniából fakadnak.

Mivel az ügyészség tudta, hogy nem szabhatnak ki a betegsége miatt halálbüntetést, ezért alkut ajánlottak Tednek: ha elismeri a bűnösségét, akkor elkerülheti a halálbüntetést és azt, hogy elmebetegnek nyilvánítsak.

1998. január 22-én a férfi bűnösnek vallotta magát, nyolcszoros életfogytiglani börtönbüntetést kapott, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

Később a vallomását vissza akarta vonni, de ezt a bíróság nem engedélyezte. A Sziklás-hegység alcatrazának nevezett börtönben tartották fogva haláláig, folyamatosan tartotta a kapcsolatot a rajongóival és könyveket is írt. A kunyhóját 2006-ban árverésre bocsátották, és jelenleg egy washingtoni kiállítás közkedvelt darabja.