A háborúk áldozataiért és fegyverszünetért imádkozott ünnepi beszédében Ferenc pápa

Ferenc pápa a Szent Péter téren mutatta be a húsvéti szentmisét, majd Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és a világra. Imádkozott a háború sújtotta népekért és a közösség összefogásáért is, és fegyverszünetre ösztönözte az embereket.

Ezrével gyűltek össze a Szent Péter téren gyűltek össze hívők és zarándokok. Ferenc pápa az oltárnál mutatta be az ünnepi szentmisét, és szólt az ünnepre összegyűlt több ezer hívőhöz. Ma újra felcsendül a világban a kétezer éves jeruzsálemi jó hír

– ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Ferenc pápa. „A keresztre feszített Názáreti Jézus feltámadt! Az egyház ma újra átéli azt a megdöbbenést, melyet hajnalban a hét első napján, a sírhoz igyekvő asszonyok megtapasztaltak. Krisztus sírját hatalmas sziklával zárták le. Ma is óriási sziklatömbök, túl nagy terhek nehezednek az emberiségre, melyek elfojtják reményeiket: a háború, a humanitárius krízisek, az emberjogok eltiprása, az emberkereskedelem, és még sok más teher. A Jézus tanítványaiként ismert asszonyokhoz hasonlóan mi is azt kérdezzük egymástól: ki hengeríti el ezeket a sziklákat? És íme a húsvéti felfedezés. A hatalmas sziklatömb már el volt hengerítve, Krisztus sírja nyitva és üres volt. Ez mindenek kezdete. Az üres sír új utakat nyit” – folytatta a pápa. Ezután a feltámadásról elmélkedett:

Közülünk senki sem képes erre, egyedül Isten nyitja meg előttünk: a halálon keresztül vezető élet útját, a béke útját háborúban a kiengesztelődés útját a gyűlölködéseben, a testvériség útját az ellenségeskedésben.” A pápa hozzátette, hogy egyedül a feltámadt Krisztus segítségével leszünk képesek legyőzni az utunkba kerülő akadályokat.

Ferenc pápa emellett az Izrael és Palesztina között és az Ukrajnában folyó háborúk áldozatairól is megemlékezett. Imádkozott, hogy Krisztus hozza el a békét számukra. Kiemelte a nemzetközi jog tiszteletben tartásának fontosságát, és az Ukrajna és Oroszország által ejtett foglyok cseréjét kérte. Felhívást intézett, hogy biztosítsák a humanitáriusok Gázába jutását, az október 7-én foglyul ejtett emberek szabadon engedését, és szorgalmazta, hogy legyen fegyverszünet a térségben. Ne engedjük, hogy az ellenségeskedés súlyos terheit továbbra is a kimerült civil lakosság és ártatlan gyermekek viseljék. A háború mindig értelmetlen, maga a vereség. Ne engedjük, hogy a háború szelei megerősödjenek Európában és a Mediterrán térségében. Ne adjuk meg magunkat a fegyverek és a fegyverkezés logikájának. A békét sohasem fegyverekkel, hanem kézfogással és nyitott szívvel lehet építeni. Ne feledkezzünk meg Szíriáról, amely tizenhárom éve viseli az elhúzódó háború következményeit

– folytatta a pápa, miközben kiemelte a libanoni helyzet súlyosságát is. A pápa emellett nyugat-balkáni térség országaihoz is szólt, amelyek fontos lépéseket tesznek azért , hogy beilleszkedjenek Európába. Azt kívánta, hogy az etnikai kulturális és vallási különbségek ne szüljenek ellenségeskedést, ehelyett Európa és a világ népeinek sokszínűségét fejezzék ki. Támogatta az Örményország és Azerbajdzsán közötti párbeszédet, és imádkozott az afrikai országok békéjéért. „Ragyogtassa arcát az Úr a bevándorlókra és mindazokra, akik anyagi nehézségekkel küszködnek, adjon támaszt és reményt a szükség pillanataiban. Vezessen minden jószándékú embert, hogy az együttérzés lelkületével közösen keressenek megoldásokat a legszegényebb családok nehézségeire” – mondta Ferenc pápa.

A pápa végül azt kérte a közösségtől, hogy tegyenek együtt az emberkereskedelem felszámolásáért, és az áldozatok szabadon engedéséért. Az ünnepi beszéd végén Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását adta Rómára és a világra. Forrás: Magyar Nemzet