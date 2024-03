A lengyelországi Tarnówban kiállítják az Erdélyi panoráma újabb felújított részletét

Tarnówban az Erdélyi panoráma 24 részletét őrzik.

A panoráma története 1896-ig nyúlik vissza, Jan Styka akkor kapott felkérést arra, hogy készítsen egy körképet az 1848-as forradalom ötvenedik évfordulójára. A panorámaképhez 1897 áprilisában kezdtek hozzá, és rohammunkában, öt hónap alatt be is fejezték. A festmény készítésében Styka mellett több művész, köztük - a másik nagy magyar történelmi panorámán, a Feszty-körképen is dolgozó - Vágó Pál és Spányi Béla is közreműködött.