Nemrég Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója beszélt arról, hogy a védelmi minisztériumnak, a Pentagonnak a beszállítókkal folytatott tárgyalások során sikerült bizonyos "előre nem tervezett megtakarításokat" elérnie azokban a szerződésekben, amelyek a korábbi időszakban Ukrajnának küldött amerikai katonai raktárkészletek pótlására szolgálnak, így végül is a kongresszust megkerülve is lehet forrásokat juttatni Kijev számára.

Joe Biden minden szabályt felrúg a háború folytatása érdekében

A Nyugat a jelenlegi helyzetben úgy döntött, hogy egy minden fél számára elfogadható béketervezet helyett inkább azon dolgozik a nap minden órájában, hogy miként tudnának saját szabályaikat kijátszva, választóikat átverve és állampolgáraikat meglopva dollár és euró milliárdokat küldeni értelmetlenül az ukránoknak.

A helyzet viszont az elmúlt hetekben még drámaibb és veszélyesebb fordulatot vett.

Emmanuel Macron francia elnök ugyanis a Le Parisiennek adott interjújában kijelentette, hogy "lehet, hogy egy bizonyos ponton - nem akarom, nem én kezdeményezem - az orosz erőkkel szemben szükség lesz szárazföldi műveletekre, bármi legyen is az" Hozzátette: Franciaország erőssége az, hogy képesek vagyunk erre. Macron tehát arról beszél, hogy Franciaország katonákat akar küldeni Ukrajnába, az oroszok ellen harcolni. Ezt egy egyszerű szóval is le lehet írni: világháború. Az, persze, köztudott, hogy a NATO katonái már Ukrajnában vannak, segítenek a hírszerzésben, a fegyverek működtetésében és ukrán katonákat képeznek ki nyugati háborús stratégiákra. Mellettük külföldi zsoldosok is harcolnak Kijev oldalán, azonban ez még mindig nem azt jelenti, hogy az egyik NATO tagország hivatalosan csapatokat vezényelt volna a háborús térségbe. Macron viszont most éppen erről beszélt.

A litvánok azonnal csatlakoztak a tervhez, Ingrida Simonyte litván kormányfő kifejtette, hogy országa szívesen küldene katonákat Zelenszkijnek. Szerinte a jelenlegi helyzetben Ukrajna fegyvereket kér, nem pedig harci csapatokat, de gyorsan hozzátette, hogy „mi azonban katonai személyzettel is támogathatnánk őket – a határvédelemben, a katonák országon belüli kiképzésében, az aknamentesítésben, a légvédelemben és a logisztikában”.

A Der Spiegel német lap szerint Annalena Baerbock német külügyminiszter megpróbálja rábírni Olaf Scholz kancellárt arra, hogy Németország elküldje a nagy hatótávolságú Taurus rakétákat Ukrajnába. Az egyik lehetőség az, hogy Németország elküldi a rakétákat a briteknek, akik elszállítják azokat Ukrajnába – így Olaf Scholz tiszta maradna, és Emmanuel Macron is megkaphatná, amire vágyik.

Ezekkel a rakétákkal akár Moszkvát is lőni tudnák az ukránok

és ugyan Volodimir Zelenszkij megígérte, hogy ezt nem teszik meg, ezt senki nem veszi komolyan.

Boris Pistorius német védelmi miniszter nemrég bejelentette, hogy országa rövid időn belül újabb katonai segélycsomagot küld Ukrajnának mintegy 500 millió euró értékben. Szavai szerint ebbe beletartozik tízezer tüzérségi lövedék a német hadsereg készleteiből. Ezen felül a csomag tartalmaz majd száz gyalogsági páncélozott járművet és száz szállítójárművet is.

Vagyis úgy tűnik, hogy egy brutális méretű pénzügyi segélyt is küld Berlin.

Ha ez az elképesztő terv nem lenne elég, a NATO is mindent megtesz annak érdekében, hogy kiprovokálja az oroszoktól a háborút. Mint kiderült, Románia hatalmas NATO bázist épít, így rengeteg nyugati katona vonulhat majd az orosz határ közelébe. Ez lesz Európa legnagyobb NATO bázisa, amely 10 ezer nyugati katona otthona lesz.

Az orosz védelmi minisztérium által kiadott képen egy megsemmisült ukrán tank a belgorodi régióban

Közben persze Brüsszel sem akar lemaradni a versenyben, így ők is rendszeresen előállnak ugyanazokkal az ötletekkel, amelyeket mindig máshogy próbálnak meg becsomagolni. Az, hogy az oroszok európai bankokban tartott pénzét felhasználják Ukrajna megsegítésére régi ötlet, most viszont Josep Borell, az Európai Unió külügyi szóvivője vetette fel ismét. Egy csavart is belevitt a tervbe, mert ő a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereséget használná fel.

Charles Michel, az Európai Bizottság elnöke szeretné elérni, hogy az Európai Befektetési Bank mostantól a fegyvervásárlásokra is adhasson hitelt, hiszen szerinte Európának át kell állnia a hadigazdaságra. Mindezt úgy, hogy Európa jelenleg nem folytat senkivel sem háborút, de ha így folytatják, akkor ez hamar megváltozhat.