Joe Biden minden szabályt felrúg a háború folytatása érdekében

Fotó: AFP

A Nyugat a jelenlegi helyzetben úgy döntött, hogy egy minden fél számára elfogadható béketervezet helyett inkább azon dolgozik a nap minden órájában, hogy miként tudnának saját szabályaikat kijátszva, választóikat átverve és állampolgáraikat meglopva dollár és euró milliárdokat küldeni értelmetlenül az ukránoknak.

A helyzet viszont az elmúlt hetekben még drámaibb és veszélyesebb fordulatot vett.

Emmanuel Macron francia elnök ugyanis a Le Parisiennek adott interjújában kijelentette, hogy "lehet, hogy egy bizonyos ponton - nem akarom, nem én kezdeményezem - az orosz erőkkel szemben szükség lesz szárazföldi műveletekre, bármi legyen is az" Hozzátette: Franciaország erőssége az, hogy képesek vagyunk erre. Macron tehát arról beszél, hogy Franciaország katonákat akar küldeni Ukrajnába, az oroszok ellen harcolni. Ezt egy egyszerű szóval is le lehet írni: világháború. Az, persze, köztudott, hogy a NATO katonái már Ukrajnában vannak, segítenek a hírszerzésben, a fegyverek működtetésében és ukrán katonákat képeznek ki nyugati háborús stratégiákra. Mellettük külföldi zsoldosok is harcolnak Kijev oldalán, azonban ez még mindig nem azt jelenti, hogy az egyik NATO tagország hivatalosan csapatokat vezényelt volna a háborús térségbe. Macron viszont most éppen erről beszélt.