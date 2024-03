A Soros-féle Action for Democracy Európa egésze fölött ideológiai kontrollt gyakorolna

Az aktivista szerint a 2022-es választást megelőzően például a CNN politikai igazgatójára, valamint a NBC News elnökére gyakorlatilag napi szinten igyekezett nyomást gyakorolni, hogy képernyőre kerüljenek a hazánkat kedvezőtlen színben feltüntető anyagok. Koch a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is megpróbálta rávenni, hogy az Action for Democracy narratívája szerint tudósítsanak a magyar közéletről: a többi között az Associated Press, a Bloomberg, az AFP, a The New York Times, valamint a The Washington Post mintegy 1500 újságíróját és szerkesztőjét bombázta e-mailekkel a választást megelőző hónapokban.

Kochot és társait annyira aggasztotta Orbán Viktornak az amerikai republikánus párti körökben mért növekvő népszerűsége, hogy a miniszterelnök hírnevének besározására külön lejárató cikket íratott az USA-ban legnépszerűbb hírportálnak számító Yahoo Newsra egy fehér házi tudósítóval. A MagaBabe-en megjelent videók fontos előrelépést jelentenek annak leleplezésében, hogy az A4D és a mögötte álló donorok, élükön Soros Györggyel, miként igyekeznek az érdekeiknek megfelelő mederbe terelni a geopolitikai folyamatokat, s hogy ehhez milyen kapcsolati háló és mekkora pénzügyi eszközök állnak rendelkezésükre.

Kati Marton

Korábban ugyanis azt bizonygatták, hogy alulról jövő kezdeményezésként civilek mikroadományaiból jöttek össze a milliárdok, amelyeket egy úgynevezett kultúraváltó kampányra költöttek, ám néhány hete a szervezet az adományozóknak küldött levelezésben kimondta: valójában az ellenzéki pártokhoz mentek a pénzek.

A videókon az A4D több vezetője azt is elismerte, hogy jórészt a tőzsdespekulánstól származtak a guruló dollárok.

Emlékezetes: a 2022-es választás külföldi befolyásolásának a feltárására indított, és tavaly nyáron a titkosítás alól részlegesen feloldott titkosszolgálati jelentés szerint az Action for Democracy-n, és egy svájci alapítványon keresztül mintegy négymilliárd forintnyi külföldi pénz érkezett Magyarországra, amiből a baloldal kampánytevékenységét finanszírozták.

Már a Szuverenitásvédelmi Hivatal is vizsgálódik

Mivel a beavatkozási kísérlet komoly nemzetbiztonsági kockázatot hordozott az ország szuverenitására nézve, a hasonló esetek megelőzésére az Országgyűlés fideszes többsége múlt év végén megszavazta a szuverenitásvédelmi törvényt, s ehhez kapcsolódóan módosították az alaptörvényt is.

Február 1-től pedig működésbe lépett az újonnan létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatal is, ami arra készül, hogy alaposan átvizsgálja az Action for Democracyról a MagaBabe-en megjelent teljes videóanyagot.