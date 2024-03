Amikor a német kormánnyal szembejött a valóság

az orosz gáz paradox módon továbbra is bejut az országba, bár nem közvetlenül Oroszországból, hanem a holland, a belga és a francia importon keresztül, ugyanis ezek az országok továbbra is kapnak gázt az orosz féltől. Ráadásul ez a gáz így jóval drágább, mint a korábbi vezetékes gáz.

Azon, hogy ennek ellenére a németek mégis megveszik, nincs mit csodálkozni, hiszen az iparnak, a gázerőműveknek és a háztartásoknak továbbra is szüksége van a földgázra. Még úgy is, hogy az egy új törvény szerint a megújulókat kellene mindinkább fejleszteni a fűtésben. A rideg valóság azonban azt mutatja, hogy a politikai „útmutatások” ellenére a tavalyi évben is az olaj- és gázfűtésű rendszerek értékesítése mutatott jelentős növekedést.

A Nap nem küldött számlát… Vagy mégis?