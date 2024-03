Donald Tusk nyílt háborús propagandabeszédet mondott: Európa készüljön a háborúra!

Már a napnál is világosabb, hogy miért is akarták a globalisták leváltani a keresztény-konzervatív lengyel kormányt. Mint kiderült, azért mert az Ukrajna teljes támogatása mellett nem volt eléggé háborúpárti az a kormány. A globalista és háborúpárti régi-új lengyel miniszterelnök, Donald Tusk egyre elképesztőbb hangnemet üt meg, továbbá a sajtóban is propagálja az őrült háborús terveit. Egyre több esetben gyakorlatilag háborús propagandabeszédet mond, melyben felkészíti a lengyel és az európai lakosságot arra, hogy hamarosan egy totális háború közeledik. A nyílt háborús propagandabeszéd egyre közelebb és közelebb hozza a háború eszkalációjának a lehetőségét, hiszen az Oroszországi Föderáció több ízben leszögezte, hogy a nyugati csapatok küldése és a Nyugat további beavatkozása esetén akár kitörhet a harmadik világháború. Az oroszok azt is leszögezték, hogy ezekben az esetekben készek használni a rettegett tömegpusztító fegyvereiket. Tusk most több ország sajtójának mondta fel a meghökkentő háborús propagandáját, amit a Politico című brüsszeli lap szemlézett cikkében.

A háborúpárti, globalista Donald Tusk kezdetben arra figyelmeztett, hogy háború fenyegeti Európát. Mint mondta, nem akar senkit sem megijeszteni, de kijelentése szerint a háború már nem a múltból származó fogalom. A lengyel miniszterelnök ezt követően hozzátette, „ez valós, sőt, már több mint két éve elkezdődött” – írja cikkében a Politico. Donald Tusk egyre brutálisabb háborús retorikát üt meg Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024

Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európa a „háború előtti korszakban” van, de még „hosszú út áll előtte”, mire készen áll az előttünk álló fenyegetéssel szembenézni. Tusk a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy véleménye szerint jelenleg az a legaggasztóbb, hogy szó szerint bármilyen forgatókönyv lehetséges, továbbá hozzátette, hogy Európa 1945 óta nem került ilyen helyzetbe, mint amiben most van. Tudom, hogy ez lesújtóan hangzik, különösen a fiatalabb generáció tagjai számára, de mentálisan hozzá kell szoknunk egy új korszak eljöveteléhez. A háború előtti korszak. Nem túlzok. Ez napról napra egyre nyilvánvalóbbá válik

– jelentette ki a kormányfő. Múlt héten egy orosz rakéta hatolt be a lengyel légtérbe, mely következtében Varsó aktiválta a F-16-os flottáját, amit az interjú során Tusk „aggasztó incidensnek” nevezett. Miközben azonban zűrzavar van a láthatáron, Donald Tusk arra figyelmeztetett, hogy Európa nem áll készen arra, hogy szembenézzen a fenyegetéssel.

Készen kell állnunk. Európában még hosszú út áll előttünk. Az első lépés az, hogy az országok teljesítsék a NATO azon célkitűzését, hogy a GDP 2 százalékát a védelemre költsék – mondta; hozzátéve, hogy "ma annyit kell költenünk, amennyit csak tudunk, hogy felszerelést és lőszert vásároljunk Ukrajna számára, mert a második világháború vége óta a legkritikusabb pillanatot éljük. A következő két év mindent eldönt. Ha nem tudjuk Ukrajnát elegendő felszereléssel és lőszerrel támogatni, ha Ukrajna veszít, akkor senki sem érezheti magát biztonságban Európában." Emmanuel Macron francia elnök a világháborút kockáztatja és NATO-csapatokat küldene Ukrajnába

Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Gonzalo Fuentes Donald Tusk ugyanakkor az interjúi során dicsérte Emmanuel Macron őrült háborúpárti terveit, mely miatt kitörhet a harmadik világháború. Emlékezetes: Macron francia elnök többször kijelentette, hogy kész NATO-csapatokat küldeni Ukrajnába, ezzel pedig kitörne a totális háború a NATO és az Oroszországi Föderáció között.