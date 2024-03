Kémkedés és korrupció: egyre nagyobb a baj a brüsszeli intézményekben

Belgiumban nem számít bűncselekménynek a kémkedés, így igen nehéz bárkit is felelősségre vonni. A parlament most változtatna az 1930-as években született jogszabályon, de ha meg is születik a jogszabály, a kémkedést az ügyben szereplő információk bizalmas természete miatt igen nehéz nyilvános bírósági tárgyaláson bizonyítani.