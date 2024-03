Eltüntették a keresztet az egyik leghíresebb párizsi épületről

A macronizmus az identitásunk eltörlése. Franciaország nagy tragédiája, hogy olyan vezetői vannak, akik nem szeretik az országot.

- tette hozzá a politikus.



Hajlandóak megtagadni Franciaországot a valóság eltorzításáig, hogy eltöröljék a történelmét

- vádolta François-Xavier Bellamy, az Európai Parlament képviselője és a Republikánusok politikusa. "Hogyan lehet megérteni a Les Invalides-t, ha eltöröljük a keresztet, amely a mély értelmét képezi? Hogyan állíthatja valaki, hogy szereti egy országot, ha mindent megtesz, hogy elpusztítsa a gyökereit?

A Le Figaro, online műsorában - egy, a témához kapcsolódó beszélgetés alatt - szavazást indított a plakátról. A kérdés az volt: Önt megdöbbentette-e, hogy az olimpiai plakátról eltávolították a keresztet az Invalidusok kupolájáról?

A válaszadók 87 százaléka válaszolt igennel a kérdésre a 15 perces műsor alatt.

Az adás vendége, Gilles Smadja, a francia sportminisztérium korábbi kabinetfőnöke szerint nemcsak a plakátot megrajzoló művész hibázott, de a párizsi Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága is, amikor nem javíttatta ki az alkotást.

Amikor egy műemléket restaurálnak, akkor azt a maga teljességében kell helyreállítani. A maga eredetiségében és gazdagságában, és az Invalidusok keresztje az Invalidusok része. Nyilvánvaló, hogy nem szabad eltávolítani

- fogalmazott, majd arra is utalt, hogy a vallási szabadság ilyetén kifejezése is hibás felfogás.

Az olimpiai faluban minden vallás gyakorolható. Van mecset, zsinagóga, templom, templom. Tehát, ha a keresztet szándékosan tüntették el a plakátról, az az Olimpiai Charta félreértelmezése lenne. Olimpiai Játékokon mindenki úgy imádkozhat, ahogyan akar. Rengeteg sportoló van, akik a vallási gyakorlatukra hivatkoznak, amikor pályára lépnek, amikor győznek. Ha a kereszt hiányával a vallásszabadságot akarták jelképezni, akkor ez az olimpiai szellem nagyon rossz értelmezése

- mondta Gilles Smadja, aki azt is kifogásolta a hivatalos plakát kapcsán, hogy nem elég markáns, nem olyan, amit megjegyeznek majd az emberek. Szerinte erre a plakátra soha nem fognak emlékezni.





A "művész" és a Paris2024 védelmébe vette az alkotást, szerintük ez csak egy művészi ábrázolás



A plakátot Ugo Gattoni, párizsi illusztrátor tervezte, aki - a Paris Match cikke szerint - támadásokra válaszul azt mondta, hogy koncepciójában nem szerepelt, hogy teljesen pontos és élethű ábrázolást adjon Párizsról és annak legfontosabb épületeiről. Az AFP-nek küldött nyilatkozatában olyan művészi látásmódra hivatkozott, amely "nem törekszik arra, hogy konformista módon ábrázoljon tárgyakat vagy épületeket".

Úgy mutatom be ezeket az épületeket, ahogyan a fejemben megjelennek, és minden hátsó szándék nélkül. Nem arra törekszem, hogy hűek legyenek az eredetihez, hanem arra, hogy az emberek első pillantásra felismerjék őket, egy szürreális és ünnepi világba vetítve

- fogalmazott meglehetős gyávasággal. A "művész" mintegy 2000 órát töltött az "alkotással". Mint elmondta, időtálló művet szeretett volna létrehozni, amely az aranymetszésen alapul, sok építészeti elemmel. Szerinte

a plakát eredetisége a szürreális és utópisztikus nézőpontjában rejlik, mind a kompozíciójában, "mind a benne megjelenő ezernyi részletben".

A munkát az Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága rendelte meg és a támadások kereszttüzében meg is védte azt és annak alkotóját is. Joachim Roncin, a Paris2024 kreatív igazgatója elmondta, hogy az olimpiai és paralimpiai játékok plakátjainak megalkotásakor a párizsi illusztrátort arra kérték, hogy az Eiffel-torony tetején túlra is tekintsen, beépítve a Szajna-Saint-Denis létesítményeket, elsősorban a francia nemzeti stadiont, a Stade de France-ot, de a legnagyobb francia polinéz sziget, Tahiti strandjait is, ahol a szörfversenyek zajlanak majd.

Rengeteg kis történet van benne. Nagyon gazdag. Tele van ötletekkel. Mindez ünnepi, vidám és színes hangulatban, amely tökéletesen illeszkedik a 2024-es párizsi játékok szellemiségéhez, amelyet magunk is egy nagy népünnepélynek, szórakoztatónak és mélységesen vidámnak képzeltünk el

- mondta idézte Joachim Roncint a dezeen.com.

Az Invalidusok háza



A Hôtel National des Invalides, vagyis az Invalidusok háza Párizs egyik legnevezetesebb épülete, Franciaország második legnagyobb épületegyüttese Versailles után. Építését 1670-ben kezdték meg, Libéral Bruant tervei alapján, XIV. Lajos, a Napkirály uralkodása alatt. A munkálatokat 1680-ban Jules Hardouin Mansart irányításával fejezték be. Az ő nevéhez fűződik a templomhoz tartozó Saint Louis templom is. Az épületben eredetileg hontalan, leszerelt katonák laktak, nekik nyújtott otthont a ház. A Cité des Invalides 1674-ben nyílt meg először a veteránok előtt. Az épületegyüttes egyszerre volt hospice, kaszárnya, kolostor, kórház és gyár, valóságos város volt, amelyet katonai és vallási rendszer irányított. Több mint 4000 bentlakó élt falai között.

Az épület - híres aranyozott kupolájának köszönhetően - a francia főváros kiemelkedő látványossága, kivételes műemlék. Franciaország egyik jelképe.

Itt van Napóleon sírja, a császár 1821-es halála után 1840-ben nagyszabású szertartás keretében a kupola alá temették, itt lett végső nyughelye. Az elmúlt évek egyik legkiemelkedőbb eseménye volt XVI. Benedek pápa szentmiséje, amelyet 2008. szeptember 13-án az épületegyüttes előtti sétányon 260 000 ember előtt pontifikált.

Ma itt található a francia fegyveres erők múzeuma, (Musée de l’Armée) és a kortárs történelem múzeum is (Musée d’Histoire contemporaine) illetve az Invalidusok dómja (Saint-Louis des Invalides), mely számos francia háborús hős földi maradványait őrzi.