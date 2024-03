Európai Uniós ország őrült fenyegetése: legyen Magyarországon is általános hadkötelezettség

Az Egyesült Királyságnak és más NATO-szövetségeseknek is fontolóra kellene venniük az állampolgárok kötelező sorkötelezettségét a hadseregbe Oroszország elrettentése érdekében – jelentette ki Krisjanis Karins lett külügyminiszter a The Telegraph című lapnak adott interjújában, írja a Mandiner. Az őrült háborús lett javaslat értelmében Magyarországon is vissza kéne állítani a hadkötelezettséget.

Vágólapra másolva!

Lettország az orosz-ukrán konfliktusra válaszul az év elején újra bevezette a kötelező katonai szolgálatot, a frissített szabályok minden 18 és 27 év közötti lett férfi állampolgárt köteleznek egyéves szolgálat teljesítésére, beleértve a külföldön élőket is Az EU-tag Lettország Magyarországon is visszaállítaná a sorkötelezettséget

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Királyságnak és más országoknak is követniük kellene-e ezt a példát, Krisjanis Karins így válaszolt: Ezt határozottan javasoljuk. Egy olyan rendszert dolgozunk ki és konkretizálunk, amelyet mi teljes védelemnek nevezünk, és amely a civil társadalom minden részét bevonja”. A lett diplomata sürgette Londont, hogy emelje védelmi kiadásait a bruttó hazai termék 3 százalékára, és ezt a lépést „elkerülhetetlennek” nevezte – írja a Mandiner.

A miniszter szerint a NATO-országoknak, az az Magyarországnak is fontolóra kellene venniük egy „teljes védelmi” modellt, amelyben nagyszámú civil rövid időn belül bevethető lenne. Januárban az Egyesült Királyság vezérkari főnöke, Patrick Sanders szorgalmazta a civil lakosság „kiképzését és felszerelését” az Oroszországgal való közvetlen konfliktus esetére. Rishi Sunak brit miniszterelnök akkor azonban ragaszkodott ahhoz, hogy nem tervezik a sorkatonai szolgálat bevezetését. A brit hadsereg, haditengerészete és légierő 2023 végén 184 865 aktív szolgálatot teljesítő személyt számlált, ami a legalacsonyabb szám a napóleoni háborúk óta. A szárazföldi erők létszáma a 2010-es több mint 100 ezer főről tavaly év végére 75 983 főre csökkent.