Ezek a ikerpárok jól kihasználták a hasonlóságot, a bűnben is

Mivel az egypetéjű ikreket nehéz egymástól megkülönböztetni, többször is volt rá példa a történelem során, hogy egy-egy bűneset során összekeverték őket, vagy önként cseréltek szerepet, hogy ezzel kijátsszák a törvényt, és megtévesszék a rendőröket. Volt, hogy közösen követtek el bűncselekményt, és olyan is, hogy az egyikük nem csinált semmit, csupán testvéri szeretetből magára akarta vállalni a büntetést, illetve összekeverték a testvérével, és tévesen ítélték el. Öt ilyen esetet mutatunk be.

1. Húsz év a börtönben ártatlanul Közel két évtizedet töltött börtönben a chicagoi Kevin Dugar gyilkosság miatt, holott

az elkövető nem ő volt, hanem ikertestvére. Azonban hiába próbálta bizonyítani az ártatlanságát, senki nem hitt neki, különösen, mert büntetett előéletű volt, 2000-ben dílerkedés miatt ítélték 4 év börtönre. A férfi 2003-ban ismét rácsok mögé került, két éve engedték szabadon, noha ikertestvére, Karl Smith már 2013-ban beismerte, hogy ő volt a gyilkos,

mert nem bírta tovább viselni az ezzel járó bűntudatot. Karl - akit eközben már elítélték fegyveres rablás miatt is - mindenképp megpróbálta elintézni, hogy testvére szabadlábra kerüljön, és ne kelljen tovább börtönben maradnia az ő bűne miatt, azonban

a bíróságot meggyőznie még közel 10 évébe telt.