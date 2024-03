Fontos üzenete van az Orbán-Trump találkozónak

Kiemelte: a Demokrata párt ideológiai, politikai alapon folytat külpolitikát, rá akarja erőltetni másokra a gondolkodásmódját. Trump ezzel szemben érdekalapú külpolitikát folytat, így az esetleges vitás kérdéseket is józan tárgyalások útján meg lehet vele beszélni. Ez várható közte és Orbán Viktor között Kína ügyében is, ugyanis vélhetően Donald Trump is megérti, hogy Magyarországnak alapvető nemzeti érdeke, hogy jóban legyen a keleti nagyhatalommal is – fogalmazott az elemző. Hozzátette, hogy a NATO kapcsán sem lesz vita közöttük, ugyanis mindketten abban érdekeltek, hogy Európa ne Amerikától függjön, hanem önállóan is képes legyen megvédeni magát a külső veszélyektől. Ezért is indított el Magyarország egy dinamikus haderőfejlesztést, amely Donald Trump első ciklusában megfogalmazott törekvésével egybevág – mondta Deák Dániel.

Az elemzés elérhető a XXI. Század Intézet honlapján is a linkre kattintva.