Így sivalkodnak és keltenek pánikot a demokraták Trump győzelme esetén

A demokrata Nancy Pelosi képviselő asszony vasárnap a CNN „State of the Union” című műsorában azt mondta, hogy a demokratáknak meg kellett nyerniük a választást, mert szerinte Donald Trump volt és esélyesen jövőben amerikai elnök „vérfürdőt ígért”. A Breitbart és a The Hill cikkeiből kiderül, hogyan torzítják el Donald Trump szavait politikai ellenfelei, a nemzetközi baloldal amerikai lerakata.

Donald Trump volt és esélyesen jövőbeni amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Rebecca Blackwell