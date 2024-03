Itt a vége: hamarosan megbuktathatják Zelenszkijt - már tudni, hogyan

Ahhoz, hogy az Ukrajnában ilyen jellegű hatalomváltásra kerüljön sor komoly erők bevonására lenne szükség, emellett önmagában egy tömeges tüntetés erre nem is elég, olyanra lenne szükség, amelynek van egy vezéregyénisége is. Ilyen személy azonban egyelőre nincs, ha pedig lenne is, úgy annak személye a nyugati partnerek számára is, akik Ukrajnát finanszírozzák, elfogadhatónak kell lennie. Sokan úgy vélték, hogy Zaluzsnij tábornok lehet egy ilyen figura, ő azonban nem mutatott semmilyen politikai ambíciókat