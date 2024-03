Jól átverte Brüsszel Ukrajnát, Zelenszkij nagy bajban van

A lapnak diplomaták magyarázták el: az Ukrajnába irányuló kétoldalú fegyverszállítmányok az alaphoz való pénzügyi hozzájárulással egyenértékűek, körülbelül 50 százalékos szinten, de ez nem jelenti azt, hogy egy ország csak a kifizetéseinek felét vonhatja le, hanem az adományozott fegyverek ellenértékének a felét is. Németország a közös kalapba 1,2 milliárd eurót fizetne be, de amíg el tud számolni 2,4 milliárd eurónyi fegyveradományt, egy centet sem kell adnia. S ez a többi országra is igaz.

A Politico megjegyzi: az általuk szerdán megkeresett diplomaták egyike sem tudta megmondani, hogy valójában mennyi pénzt fizetnek be az „Ukrajna Támogatási Alapba” – de egyetértettek abban, hogy az összeg elméletileg akár nulla is lehet - írja a Mandiner.