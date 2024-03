Lábon lőtte diákját egy tanár

A helyi média arról számolt be, hogy az incidens akkor történt, amikor a professzor éppen szóban vizsgáztatta hallgatóit. Állítólag a vizsga egy bizonyos pontján komoly szóváltásba keveredett a 23 éves diákjával, Arafat Amin Tomallal, majd elővett egy fegyvert, és térden lőtte. Tomal-nak óriási szerencséje volt, mert a golyó a zsebében lévő mobiltelefonját találta el, ami megakadályozta a súlyos sérülést, de így is azonal kórházba vitték, ahol meg is műtötték.

Összesen 45 diák volt az osztályteremben, amikor a lövöldözés történt, sokan közülük Tomal segítségére siettek, míg mások a rendőrség kiérkezéséig bezárták Sharifot egy szobába. A férfit hamarosan őrizetbe vették, a fegyverét lefoglalták. Amikor a rendőrök átkutatták a táskáját, találtak egy második pisztolyt, 81 töltényt, négy tárat, két kést és 10 tőrt. Ezeket szintén lefoglalták.