Lebukott: miközben háborúzna Oroszországgal, addig a háttérben zsíros üzleteket köt az oroszokkal Macron

Az egyik lengyel think tank számításai szerint a „putyini vállalkozások" legfőbb ügyfele Franciaország az Európai Unióban, 2022-ben például 720 millió euró értékben kötöttek megállapodásokat. Nem véletlen, hogy a franciák élesen elleneznek minden olyan szankciót, ami az orosz atomenergia ellen irányulna. Bár Brüsszelben a magyar vétót emlegetik ebben a kérdésben, azt a legtöbb nyugati lap is elismeri, hogy más országok is Magyarország ellenállása mögé bújnak.