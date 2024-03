Leleplező vallomások: Zelenszkij teljesen megőrült, kirobbanthatja a III. világháborút

– idézték a minisztert.

Zelenszkij megőrült: zagyván, összevissza beszélt az újságíróknak

Írtunk arról is, hogy még 2023 végén Volodimir Zelenszkij a The Sun nevű brit lapnak adott interjút, ennek során arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálat a Majdan-3 hadművelet keretében puccsot tervez Ukrajnában. Az ukrán elnök úgy vélte: az oroszok célja, hogy még 2023 vége előtt eltávolítsák őt a hatalomból (erre aztán kísérletet sem tettek). Zelenszkij szerint azonban Kijev felkészült minden eshetőségre, kiemelte, hogy már többször is az életére törtek, annyiszor, hogy már nem is számolja. A legemlékezetesebb szerinte az volt, amikor az orosz különleges erők a háború első napján próbálták meg likvidálni. Erre, persze, semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, csak régi összeesküvés-elméleteket idézgetett.

Trágárkodva tombolt

Még 2023 novemberében interjút készített Volodimir Zelenszkijjel az NBC News amerikai csatorna. A riporter kérdésére válaszolva az ukrán elnök kijelentette, hogy „bár tele van energiával” és „erősnek érzi magát”,

ez nem azt jelenti, hogy harcolni akar egy egész életen át.

Majd arról őrjöngött, hogy, idézzük:

Nem vagyunk hajlandóak odaadni a szabadságunkat Putyinnak, ennek a kib****t terroristának!

Zelenszkij végül azzal zárta a gondolatmenetét, hogy „Ennyi. Ez az, amiét harcolunk”.

Látva az ukrán ellentámadás sikertelenségét és a nyugati támogatók megingását, Zelenszkij egyre többször veszíti el a fejét. Hozzá közel álló források szerint borzalmas idegállapotban van. A Time magazinnak korábban nyilatkozott az ukrán elnök belső körének egyik tagja, aki elmondta, hogy Zelenszkij elárulva érzi magát nyugati szövetségesei által, és

őrjöngve szidja embereinek az amerikaiakat, akik nem biztosítottak neki elegendő eszközt a háború megnyeréséhez, csupán a túléléshez.

Arról is szó esett, hogy ennek ellenére Zelenszkij meggyőződése nem változott. A harctéren elszenvedett kudarcok ellenére nem szándékozik feladni a harcot, és nem is akar semmiféle békéért folyamodni. Éppen ellenkezőleg, az Ukrajna Oroszország feletti végső győzelmébe vetett hite olyan formát öltött, amely aggasztja néhány tanácsadóját, az ukrán elnök megingathatatlan, már-már messianisztikus – vagyis gyakorlatilag megőrült. „Becsapja magát" – mondta egyik legközelebbi segítője.