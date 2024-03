Lezuhant egy orosz katonai repülő, sok a halott - videók

Több orosz forrás is arról számolt be, hogy egy II-76 típusú katonai szállítógép zuhant le Ivanovo térségben. A hírt később az Orosz Védelmi Minisztérium is megerősítette.

A szemtanúk és a közösségi média oldalakra feltöltött videók szerint a repülőgép egyik hajtóműve lángolt a lezuhanás előtti pillanatokban. A baleset nem sokkal azt megelőzően következett be, hogy a gép elérte volna a repülőteret. Az egyik felvételről az vehető ki, hogy a gép hajtóműve nemcsak lángolt, hanem le is szakadt, mielőtt a repülő becsapódott volna egy erdős, fás területen.

A Baza információi szerint a becsapódást követően a gép lángra kapott és majdnem teljes egészében megsemmisült. Az Orosz Védelmi Minisztérium megerősítette a baleset hírét, szerintük hajtóműhiba okozta a tragédiát. A fedélzeten összesen 15-en utaztak. További felvételeket ITT, ITT és ITT tekintheti meg.