Macron akár atomháborút is kirobbantana

A globalista, háborúpárti politikai erők már nagyon régen elvesztették a kapcsolatot a társadalommal. Döntéseiket a baloldali média, a Soros-féle spekulánsok és az ideológia-vezérelt külpolitika határozza meg. A szankciós infláció, az energiaválság, az európai mezőgazdaság tönkretétele már nem érdekli őket.

A háború köde teljesen elvakította a vezetőket, és már csak az jár a fejükben, hogy miként lehetne a másik felet elpusztítani, felmorzsolni, vagy likvidálni bármi áron. Ezért van szükség olyan józan, a háború kockázatát helyén kezelő, békepárti kormányokra, mint az Orbán-kormány, és ezért van szükség arra, hogy a háború legfőbb támogatója, az Amerikai Egyesült Államok elnöki pozícióját az a Donald Trump foglalja el, aki a háború mihamarabbi lezárását hirdette meg.

Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris fegyverek bevetését helyezte kilátásba azon országok ellen, amelyek harci alakulatok küldésével segítenék Kijevet. Végső soron előidézheti Macron terve a harmadik világháborút?

A háború már több mint két éve tart, és jól láthatóan mind Oroszország, mind Ukrajna mögött egyre többen szállnak be. Ahogy nő a szereplők száma, és ahogy nő a feláldozott erőforrások mértéke, úgy mind a két fél egyre feszültebben figyeli, hogy a másik mit mond, vagy mit csinál. Jelen pillanatig az orosz vezetés továbbra is „csak” lebegteti az atomfegyverek esetleges bevetésének következményét, amolyan figyelmeztető jelleggel, de ennél tovább még nem jutottak. Ugyanakkor nincs arra garancia, hogy egy ponton az orosz vezetés a rendelkezésre álló valós, vagy akár téves információkból olyan következtetést von le, ami akár a nukleáris fegyverek bevetését is előidézheti. Szerencsére itt még nem tartunk, de Macron kijelentése biztos, hogy nem segített abban, hogy elinduljunk a deeszkaláció irányába.

