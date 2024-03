Majomkéz, élő kígyó és más fekete mágiához használt tárgy kerültek elő egy boszorkánydoktor bőröndjéből

Gyanúsan kinéző utasra lettek figyelmesek a dubai repülőtéren dolgozó vámosok néhány napja, akit félre is állítottak, majd alaposan átvizsgáltak. A holmija közt kutatva először csak egy még élő kígyót húztak elő, ami a ruhák közé rejtett műanyag edényben pihent. Már ez is sokkolta a vámosokat, de az igazán megdöbbentő felfedezést csak ezt követően tették. Ugyanis találtak még egy majomkezet, egy döglött madarat, írott varázsigéket, amuletteket, és pamutba csomagolt tojásokat is. Mindezeket a tárgyakat feltehetően fekete mágiához köthető praktikákhoz szánták felhasználni.