Meghan Markle fontos pert nyert az Egyesült Államokban

Samantha Markle 2022-ban perelte be Meghan Marklet, szerinte a hercegné több dologról hazudott róla az Oprah Winfrey-nek adott interjújában. Harry herceg felesége megnyerte a pert, kedden közzétett határozatában Charlene Edwards Honeywell amerikai körzeti bíró elrendelte, hogy az ügyet soha ne vigyék vissza a bíróságra. Úgy fogalmazott, Samantha nem talált olyan kijelentéseket, amelyek alátámaszthatnák a rágalmazást - számolt be róla a New York Post.

Honywell megjegyezte, hogy Samantha háromszor próbálta meg módosítani a testvére ellen benyújtott keresetét, amelyben 75 000 dollár (27 millió forint) kártérítést követelt.