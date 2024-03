Megölte exe vőlegényét egy féltékeny férfi, interneten keresett rá, hogyan végezzen vele

Csakhogy a férfi Gembara megszállottja lett. Később internetes keresési előzményeit megnézve a rendőrök árulkodó kifejezésekre bukkantak. Alvarez konkrét keresésként ütötte be a Google-ba azt a kérdést, hogy "hogyan öljük meg exünk vőlegényét?", és többek között arra is kíváncsi volt, Kaliforniában lőfegyerrel lelőheti-e támadóját az, akit épp megpróbálnak kirabolni – számol be arról a Mirror.

A férfi még lőgyakorlatokra is eljárt, hogy biztosan felkészüljön Fierro meggyilkolására.