Motoros szánnal ütközött egy helikopternek egy férfi, rengeteg pénzt követel

Smith jogi képviselői szerint az éjszakai kiképzés közben leszálló Black Hawk legénysége gondatlanul tette le a majdnem húsz méteres légi járművet egy olyan ritkán használt repülőtéren, amelyen motoros szánnal is gyakran közlekednek.

Az illető a massachusettsi Worthingtonban található repülőtér tulajdonosát is beperelte, azzal vádolja, hogy a hómobiloknak és a helikopter személyzetének is engedélyezte a terület használatát. Úgy fogalmazott, a helikopter személyzete nem figyelmeztette a motoros szánnal közlekedőket a helikopterre, rövid időre felügyelet nélkül hagyta azt és nem is világította ki.

A helikopter az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal által jóváhagyott repülőtéren landolt, a személyzet tagjai vallomásukban elmondták, gyakran tartják hasonló helyeken a kiképzéseket.