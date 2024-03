Mutatjuk, hogyan irányított több száz újságírót Karácsony táskás embere - videó

Sok más nemzetközi fősodratú médium mellett a The New York Times-ban és a The Washington Postban próbálta elhelyezni az Action for Democracy azokat a cikkeket, amelyekkel egyebek mellett Magyarországot igyekeztek lejáratni. Eric Koch, a szervezet egyik együttműködő partnere arról beszélt az X-en megosztott videón, hogy számos neves szerkesztőség összesen nagyjából 1500 újságíróját bombázta rendszeresen a terjeszteni kívánt propagandaanyagokkal. Egyes esetekben ennél is direktebben befolyásolták a médiát: Koch az USA-ban legnépszerűbb híroldalnak számító Yahoo News-ra külön cikket íratott Orbán Viktor befeketítésére.

A nemzetközi fősodratú média működésének a manipulálása is része volt az Action for Democracy (A4D) aknamunkájának, amelyet különböző országok belpolitikai folyamatainak a befolyásolására szerveztek, döntően Soros-pénzekből. Ez derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen a szervezet egyik együttműködő partnere számolt be az elképesztően szerteágazó és agresszív lobbitevékenységükről. Bombáztam az amerikai médiát minden nap, közleményekkel, memókkal és feljegyzésekkel. Tudja, volt egy tanácsadó testületünk olyan emberekkel, mint Anne Applebaum és más prominens írókkal, akik írtak az ügyről”

– fogalmazott Eric Koch, aki azt is elárulta, milyen módszerrel terjesztették a The Washington Post említett publicistája és egyéb szerzők propaganda anyagait – írta a Mandiner. „Ahelyett, hogy írtak volna valamit, ami aztán elkallódik, szétküldtem mindezt mintegy 1500 különböző újságírónak. Ezek a tudósítók Kelet-Európában voltak, például az Associated Pressnél, a Bloombergnél, az AFP-nél, a The New York Times-nál, a The Washington Postnál. Mert ezeknek mind van tudósítójuk ott. Biztosra mentem, hogy elérjem őket, hogy lássák az összes anyagot” – vázolta Koch, hogy miként igyekeztek elérni, hogy a kipécézett államokról az A4D-nek tetsző kép alakuljon ki a nemzetközi sajtóban.

Nem véletlen, hogy a felsorolt orgánumok között a legnagyobb példányszámú amerikai napilapok közé tartozó The New York Times és The Wahington Post is megtalálható, hiszen az Action for Democracynak kiemelten fontos volt az USA közvéleményének alakítása. A MagaBabe-en korábban megosztott felvételek egyikén Eric Koch elmondta, hogy a tengerentúlon a legnépszerűbb híroldalnak számító Yahoo News-on Orbán Viktorról is íratott egy lejárató cikket, amellyel kifejezetten az amerikai olvasóközönség előtt akarta csorbítani a magyar miniszterelnök hírnevét. A cikket egyébként a fehér házi tudósítóként is tevékenykedő Alexander Nazaryan jegyezte. Orbán Viktor amerikai népszerűségétől tartottak

Egy másik videóból az is kiderül, hogy miért lett volna fontos Korányiéknak a magyar kormányfő ellen fordítani az amerikai közvéleményt. E felvételen az A4D egyik kuratóriumi tagja, Wesley Clark tábornok arról beszélt: komoly fejtörést okoz neki és balliberális szövetségeseiknek, hogy Orbán Viktor olyannyira népszerűvé vált az amerikai konzervatív körökben, hogy a Republikánus Párt még a programját is a magyar vezetőhöz igazítja. A nemzetközi média mellett az amerikai és a brüsszeli nagypolitika világába is elértek az A4D-lobbi csápjai. Ennek körülményeiről Korányi Dávid értekezett részletekbe menően. Az ügyvezető – aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt – egyebek mellett azt is elárulta, hogy a baloldali vezetésű fővárossal karöltve előszobáztak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy megkaphassuk a hazánknak járó uniós forrásokat. Szavai szerint például a velük együttműködő uniós biztosokon keresztül igyekeztek nyomást gyakorolni olyan uniós csúcsszervekre, mint az Európai Bizottság. Durván megsértették a magyar szuverenitást

Az A4D-nek a magyar nemzeti szuverenitást a legdurvábban sértő akciója az ellenzék választási kampányának külföldi pénzekkel történő finanszírozása volt. Utóbbi tényét egyébként egy minapi belső levelezésben beismerte a szervezet. Bár a pénzek forrását már az ügy kipattanásakor sejteni lehetett, a MagaBabe-féle videókon az A4D több vezetője is elismerte, hogy Soros Györgytől érkezett a milliárdok oroszlánrésze.