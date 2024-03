Nem keresik tovább a hídomláskor eltűnt embereket

különösen a mély vize miatt, ami nagy tengerjárók számára is járhatóvá teszi.



Ben Cardin, Maryland állam szenátora a helyszín közelében tartott tájékoztatón hangsúlyozta: a kikötő újranyitásának prioritásnak kell lennie, mert az kulcsfontosságú a régió gazdasága számára, de az egész országban éreztetheti hatását a szállítási lánc megakadása révén. Wes Moore, Maryland állam kormányzója arra tett ígéretet, hogy a hidat biztonságosabban és ellenállóbban építik újjá, de hozzátette, hogy hosszú munkára kell számítani.



A híd megsemmisülése egyben fontos közúti közlekedési útvonalat is megszüntetett a régióban, ami a főváros, Washington, valamint Philadelphia és New York között is fontos közlekedési folyosó, és kiesése az alternatív útvonalakon torlódásokat okozhat a közelgő húsvéti hétvégén.



A Francis Scott Key Bridge megnyitásának 47. évfordulójáról néhány napja, március 23-án emlékezett meg a Maryland-i közlekedési adminisztráció. A Patapsco folyó torkolata felett ívelő több mint két és fél kilométer hosszúságú híd építését 1972-ben kezdték és 1977-ben fejezték be.

A hidat a világ legnagyobb több támaszú rácsszerkezetű építményei között tartották számon,

amelynek legszélesebb nyílása 366 métert fogott át. Középső részén 56 méterrel magasodott a víz fölé.