Óriási tűz tombol egy iráni olajfinomítóban, egy ember meghalt

#BREAKING #IRAN



🔴 IRAN :#VIDEO EXPLOSION AND FIRE AT AFTAB OIL REFINERY IN THE PORT CITY OF BANDAR ABBAS, SOUTHERN IRAN



Several casualties reported. Details unfolding. #Ultimahora #BandarAbbas #Fire #Incendio #Incendie #RefineryFire pic.twitter.com/ZZBylWiORP