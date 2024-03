Ezt tudjuk eddig a moszkvai terrortámadásról - Putyin megtorlást ígért

Terrortámadás történt pénteken a Moszkva melletti Krasznogorszk kulturális központjában, a Crocus City Hallban. Az esti koncert kezdete előtt támadók tüzet nyitottak a nézőtéren, és gyújtóbombákat is használtak. Eddig 133 halálos áldozatról számoltak be a hatóságok, de közölték azt is: a mentések még zajlanak, így ez a szám várhatóan jelentősen emelkedni fog.

Terepruhás, álarcot nem viselő támadók nyitottak tüzet a közönségre a krasznogorszki Crocus City Hall kulturális központ koncerttermének előterében, majd a nézőtéren is pénteken. A terroristák gyújtóbombákat is használtak, így az épületben tűz ütött ki, több robbanás is történt, a tetőszerkezet beomlott. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett.

A legfrissebb információk szerint a halottak száma 133, és várhatóan még jelentősen emelkedni fog. A halálos áldozatok között három gyerek is van.

Szemtanúk arról számoltak be: a terroristák senkit nem kíméltek; aki menekülni próbált, azt hátulról lőtték le. Pénzért toborozták a terroristákat Az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) szombaton reggel közölte, hogy az ukrán határ közelében, a brajnszki régióban feltartóztatták a támadókat: 11 embert, köztük négy terroristát vettek őrizetbe. A tádzsik nemzetiségű terroristák elfogásában – Ramzan Kadirov csecsen vezér Telegram-bejegyzése szerint – csecsen erők is részt vettek. A délelőtt folyamán videofelvételek kerültek nyilvánosságra a terroristák kihallgatásáról: ezekből kiderült, hogy egyiküket azzal bízták meg, hogy „mindenkit” öljön meg a koncertteremben, és ezért egymillió rubelt akartak neki fizetni.

Az FSZB szerint a terroristák egyértelműen az orosz-ukrán határ átlépésére készültek – egy Renault típusú járművel -, és ehhez megvoltak a szükséges kapcsolataik is az ukrán oldalon. A hatóság megállapította, hogy a terrorcselekményt gondosan kitervelték, a fegyvereket pedig egy előre kialakított rejtekhelyen készítették elő. Marija Zaharova, az orosz külügy sajtóvezetője kijelentette: nem meglepő, hogy a terroristák Ukrajnába akartak menekülni, hiszen évek óta ott található az európai terroristák központja.

Kijev visszautasította, hogy köze lenne a terrortámadáshoz. Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója az MTI híradása szerint közölte: "Ukrajnának a legkisebb köze sincs az incidenshez". Putyin: ez tömeggyilkosság Az orosz elnök szombat kora délutáni nyilatkozatában kiemelte: előkészített, civilek elleni tömeggyilkosság történt a Crocus City Hallban. Megígérte: a terrortámadás minden elkövetője, szervezője és megrendelője megkapja méltó büntetését. Putyin is kitért Ukrajna feltételezett szerepére a támadásban: úgy fogalmazott, a menekülő terroristákat „nyitott kapukkal” várták odaát.

Az elnök március 24-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította. Biden nem rendült meg A terrortámadás helyszínére szombaton tömegesen vittek virágot az emberek, a véradóhelyeken sorok alakultak ki. Moszkva elektronikus reklámkivetítőin péntek óta egy égő gyertya látható, "Gyászolunk 22.03.2024" felirattal. A főváros és a moszkvai régió templomaiban liturgián emlékeztek meg az áldozatokról. A tévétornyokat a nemzeti trikolór színeivel világítják meg Oroszországban. A moszkvai városvezetés közölte, hogy 3 millió rubeles (mintegy 12 millió forintos) fájdalomdíjat fog fizetni a halálos áldozatok hozzátartozóinak. A pénzintézetek közölték: a bankok elengedik az áldozatok minden banki hitelét.

Az orosz fővárosban és a régiókban a történtek miatt nem tartják meg a tömegrendezvényeket, az orosz kulturális minisztérium bejelentette, hogy a szövetségi intézményekben elmaradnak az előadások. A történtek miatt egyebek között törölték a hétfőre tervezett Oroszország-Paraguay barátságos labdarúgó-mérkőzést is. Eközben számos kormány- és államfő, közjogi méltóság – köztük Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter – kifejezte részvétét az orosz népnek. A Fehér Ház azonban azt közölte: Joe Biden nem tervezi felhívni Vlagyimir Putyint a terrortámadással összefüggésben. A terrortámadást a NATO is elítélte.