Sógornője szexvideóira bukkant egy férfi a neten, aztán meglátta, amit nem akart meglátni

- írta a lesokkolt sógor.

Néhányan nem tudták megállni, hogy ne viccelődjenek a helyzeten, ahogy az egyikük írta: Ez a dzsinnt most már kiengedte a palackból...Majd a vicces megjegyzések után jöttek a felháborodott kommentek is, sokan ugyanis szidni kezdték a férfit, amiért az feliratkozott sógornője fiókjára. Egy személy azt írta: Miért keresik meg az emberek a családtagjaikat az ilyen oldalakon? Azt megértem, hogy ők ketten nem vér szerinti rokonok, de ez akkor is furcsa...Egy másik megkérdezte: Csak úgy véletlenül bukkantál erre, ugye? Sokan azt is mondták, hogy a helyzet valószínűleg csak még kínosabb lesz, mivel