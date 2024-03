Szabadulhat Anglia legveszélyesebb bűnözője, azt is elárulta, mit fog tenni, ha kiengedik

Anglia legveszélyesebb bűnözője összességében öt évtizedet töltött eddig börtönben. A férfit brutálisan erőszakos bűncselekményei miatt ítélték el, azonban hosszú büntetésének a legfőbb oka, hogy a börtönben is erőszakos a rabtársaival és az ott dolgozókkal is. A bűnöző hamarosan szabadulhat, most elárulta mit fog tenni ha kiengedik.

A 71 éves férfit egy év múlva engedik ki a börtönből, ahol összességében már 50 évet töltött. Ennek nagy részét a Milton Keynes-i fegyházban, ami Anglia egyik legjobban őrzött börtöne. A férfi a börtönben töltött évei alatt többször nevet változtatott, legutóbb 2014-ben, amikor a Charles Salvador nevet vette fel, de előtte az ismert színész, Charles Bronson nevét is használta, hivatalosan. A férfit először 22 éves korában ítélték el fegyveres rablás miatt. Ezután a különbözői büntetései során a legtöbb időt magánzárkában töltötte, mivel a börtönben is brutálisan erőszakos volt. Többször megtámadta a börtönőröket, sőt egyszer túszul ejtette a fegyház tanárnőjét is.

Charles Bronson még a börtönben is brutálisan erőszakos volt.

Fotó: Universal History Archive / Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Tavaly márciusban szabadlábra helyezési kérelmet nyújtott be, amit elutasítottak, mivel nem voltak meggyőződve arról, hogy szabadulása után nem lenne erőszakos. Emiatt várhatóan csak jövőre engedik ki a börtönből, miután letöltötte a teljes büntetését. Undorodtam a legutóbbi feltételes szabadlábra helyezésem sikertelenségétől. Ennél jobbat érdemeltem volna. Az elmúlt hat év kemény munkája ez és semmit sem kaptam, lesújtó volt

- mondta, miután megtudta, hogy a sokadik kérelmét is elutasították. A bűnöző 72 éves korában lehet újra szabad, amit már nagyon vár, azt is elárulta, hogy mit fog tenni ha kiengedik a börtönből. 22 éves kora óta nem volt szabad.

Fotó: Universal History Archive / Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Szeretne rengeteget kirándulni, beülni egy étteremebe, ahol meg tud enni egy angol reggelit. Elárulta a börtöntársai hiányoznának majd neki.

Hozzátette azt is, hogy feleségével szeretne újraházasodni, mivel ezt a börtönbe vonulása előtt megígérte a 71 éves Irene Dunroenak. Forrás: DailyStar