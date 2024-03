Szédületes siker a Dűne 2

Így iparági becslések szerint a film alaphangon is 72-75 millió dollár nyitási bevételre számíthat, ami majdnem a kétszerese az első film által hozott 40 millió dollárnak - egyben az idei év eddigi legjobb mozipremierjének számít. Ez a folytatásra nézve is ígéretes, ugyanis a sci-fi zsánert viszonylag nehéz eladni. A sikerhez hozzájárult, hogy a Dűne 2 kiváló kritikákat kapott - így nem kizárt, hogy a hétvégén akár a 80 millió dolláros bevételt is megcsípi - a Warner eredetileg már 65 millió dollárral is elégedett lett volna belföldön, 75 millióval pedig a világ többi részén – írja a Világgazdaság.

A Dűne: Második rész 71 piacon debütál ezen a hétvégén, és ugyancsak jól teljesít azokon a piacokon is, ahol a hét közepén kezdték el vetíteni. (Magyarországon is vetítik már a mozik.) A film külön érdekessége, hogy a szereplők a Pécsi Gloves International által készített kesztyűket hordják.