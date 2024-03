Szijjártó Péter: Az együttműködés Szingapúrral sok hasznot hoz magyar és európai szempontból is

A miniszter kifejtette, hogy Magyarország és Szingapúr helyzete sok szempontból hasonló, a felek ezért a világpolitikát és a világgazdaság működését ma feszítő leghangsúlyosabb kérdésekben hasonló megközelítést alkalmaznak, sok esetben a nemzetközi mainstreamtől eltérő véleményt képviselve.

Úgy fogalmazott, hogy Magyarországhoz hasonlóan, Szingapúr is rendkívül érzékeny a szuverenitására, ott is törvényt fogadtak el ennek védelméről, aminek érdekében intézményes rendszer jött létre ott is. "És Szingapúrt is ugyanúgy támadják és támadták a nemzetközi politikai világban, mint Magyarországot a szuverenitás védelme miatt" – mondta.

Egyetértettünk abban, hogy minden országnak joga van a saját nemzeti érdekének képviseletéhez, és minden országnak joga van fellépni a saját szuverenitásának megvédése érdekében

– tette hozzá.