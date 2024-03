Szijjártó Péter: Egy erős RMDSZ nagyban hozzájárul a kapcsolatok fejlesztéséhez Magyarország és Románia között

Nekünk, magyaroknak az érdekünk tehát, hogy minél jobb legyen a kapcsolatunk Romániával

- húzta alá. Majd kifejtette, hogy ennek praktikus okai is vannak, például az, hogy tavaly ismét megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom csúcsa, és mára a szomszédos ország vált a magyar gazdaság harmadik legfőbb exportpiacává. Az elmúlt tíz év során több mint a duplájára tudott növekedni a kereskedelmi forgalom és a Romániába irányuló kivitel is, és ez világosan mutatja azt, hogy gazdasági szempontból is stratégiai jelentősége van a két ország együttműködésének.