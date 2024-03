Szijjártó Péter: Mi, magyarok mindennél inkább büszkék vagyunk arra, hogy szabadok lehetünk - videó

Mi saját erőből biztosítani is fogjuk a fennmaradásunkat. Támogatjuk a családokat, mert a gyerekeink jelentik a jövőt, számukra építjük országunkat

- közölte. Szijjártó Péter úgy folytatta, hogy mindez persze sokaknak nem tetszik. Igaz, 176 évvel ezelőtt a márciusi ifjak gondolatai sem tetszettek mindenkinek. De 1848-ban a fiatalok bebizonyították, hogy a magyar nemzet véleményét nemcsak, hogy nem lehet, de nem is érdemes figyelmen kívül hagyni.

A magyar nemzet mind a mai napig kiáll az igazáért, a szabadságáért és a véleménye megvédéséért

- szögezte le. Majd azt hangoztatta, hogy az 1848-as forradalom összefogásra szólít minket, és az üzenet világos: "minden magyar emberre számítunk nemzetünk sorsának jobbra fordításában, és közösen, együtt valljuk, hogy minden magyar ember felelős minden magyar emberért". A miniszter megjegyezte, hogy vannak persze árulók. Mindig vannak, voltak is és valószínűleg lesznek is. Ezek az árulók a hatalomért, vagy akár csak egy percnyi dicsfényért is mindenre képesek. Őket a birodalmak megveszik, megfizetik, pénzelik. És ők még attól sem riadnak vissza, hogy megosszák a magyarságot, egymás ellen fordítsák az anyaországi és a határon túli magyarokat.