Ukrajna véletlenül bejelentette: közük lehetett a moszkvai terrortámadáshoz

Újságírói kérdésre, hogy amennyiben Ukrajna érintettségének ténye bebizonyosodik, az befolyásolná-e Oroszország béketárgyalási hajlandóságát Peszkov azt válaszolt: "A "ha" üzemmódban való érvelés most nem helyénvaló" - mondta a Kreml szóvivője.

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, terrortámadás történt a Moszkva melletti Crocus City Hall zenés szórakozóhelyen. Automata fegyverekkel lőtték az embereket, és sokan meghaltak a támadásban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton közölte, hogy mind a négy támadót elfogták, és a terrorcselekménnyel kapcsolatban őrizetbe vettek még további hét embert.

A múlt pénteki moszkvai terrortámadás beleillik a Kijev által elkövetett cselekmények sorába - mondta az orosz elnök, majd mindezek mellett elismerte, hogy radikális muszlimok gyilkoltak, de ő a megbízókat keresi. Ami Putyin számára gyanús: miért Ukrajna felé menekültek a terroristák? Az elnök szavai is jól mutatják, hogy egyre több a gyanús elem a moszkvai terrortámadással kapcsolatban. Az mindenesetre árulkodó volt, hogy az amerikaiak túl hamar határolódtak el; ez lehet akár azért is, mert ők attól tarthatnak, hogy az ukránoknak is közük volt a terrorakcióhoz. Tehát, ha bebizonyosodik Kijev érintettsége, akkor nagyon komoly bosszútól kell tartaniuk.