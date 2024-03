Vak aligátort tartott háziállatként egy amerikai férfi

A 64 éves Toni Cavallaro és aligátora New York állam északi részén, az Erie megyei Hamburg településen éltek. Az állat 1990 óta volt Cavallaro tulajdonában, és az állam környezetvédelmi hivatala engedélyezte is neki az aligátor tartását, de az 2021-ben lejárt, és Cavallaro nem újította meg - írta a The Guardian.

Albert the alligator: 11-foot gator seized from upstate New York home https://t.co/oaaepB6Vwx — Action News on 6abc (@6abc) March 18, 2024