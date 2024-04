A börtönt, ahol nincsenek őrök, a rabok pedig szabadon mozoghatnak és szexelhetnek

Az APAC börtönökben a büntetés helyett a rehabilitációra koncentrálnak, amit az is tükröz, hogy a rabokat recuperadosnak, tehát lábadozónak nevezik. Mindehez olyan módszereket alkalmaznak, amik már világszerte elterjedtek a különböző büntetés végrehajtási intézményekben. Ezt a rendszert azért ismerik el ennyien, mert biztonságosabb, olcsóbb és sokkal emberibb mint más börtönök. Ugyanis itt a rabok a saját ruháikat hordhatják, a nevükön szólítják őket, a nők kedvük szerint sminkelhetik, magukat, ezáltal az is megengedett, hogy tükör legyen a szobájukban, sőt még hajat is festhetnek.

Az egyesület az egész országban működtet Apac börtönöket, nem rég nyílt meg a legújabb, Brazília északi részén Rondôniában, így már összesen 49 ilyen börtön található az országban. Köztük Sao Joao del-Rei-ben és Itaúnaban is.