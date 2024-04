A Star Wars-rajongók örülhetnek: végre a valóságban is meg lehet venni a bantha tejet

A nemzetközi Star Wars-napot minden év május negyedikén tartják a Csillagok háborúja-sorozat rajongói.

A dátum eredete egy angol szójáték. A filmek visszatérő mondata, „Az erő legyen veled!” eredetileg, angol nyelven így hangzik: „May the force be with you!”, amit könnyen „May the fourth be with you!”-nak (Május negyedike legyen veled!) lehet értelmezni - írja a Mindmegette.hu.